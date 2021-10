Tim Kellner: Schockierender Angriff!

Der beliebte Innenminister von NRW Herbert Reul (CDU) ist Opfer eines heimtückischen und feigen Angriffs geworden. Wer Herbert Reul angreift, greift auch mich an. Der greift uns alle an, denn er/sie/es greifen unsere Demokratie an. Dies ist ein Solidaritätsvideo zugunsten Herbert Reuls, dem ich hiermit unsere uneingeschränkte Verbundenheit aussprechen möchte. Aber seht selbst, was der arme Spitzenpolitiker*in durchmachen, oder besser gesagt, erleiden musste. Du bist nicht allein Hebbert! Lehnt Euch zurück… Tim K.

