Grüne in Niedersachsen fordern AfD-Verbot

Die niedersächsischen Grünen haben am Wochenende auf ihrem Landesparteitag in Oldenburg einen Antrag zur Auflösung der AfD verabschiedet. Der Antrag, dem die Mehrheit der Delegierten zustimmte, betont die Bedeutung eines Verbotsverfahrens gegen die AfD für die „Stärkung der Demokratie“. Die Grünen fordern die anderen Parteien auf, sich dem Antrag anzuschließen und werfen der AfD vor, Rassismus und Antisemitismus zu verbreiten und damit den Boden für rechte Gewalt zu bereiten. Sie verweisen auf Ereignisse wie die Anschläge in Halle und Hanau oder den Mord an Walter Lübcke. Die Partei betont, dass ein Parteiverbot zwar Risiken berge, zugleich aber die strukturelle Basis der AfD zerschlagen würde. Weiterlesen auf freilich-magazin.com

