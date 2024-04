In einem normalen Land wäre die gesamte Regierung längst zurückgetreten

Kein Tag vergeht im deutschen Absurdistan, an dem man sich als Durchschnittsbürger nicht an den Kopf fassen könnte angesichts der eigenen Regierung. Dass sich ein Großteil der Bevölkerung schlicht überhaupt nicht mehr für Politik interessiert, ist reiner Selbstschutz. Wer soll sich tagtäglich auch mit solchem Unsinn befassen?

Gerade erst beschämte uns Frank-Walter Steinmeier als Bundespräsident der Deutschen, indem er den Gastgebern in der Türkei ernsthaft deutsches Dönerfleisch als Gastgeschenk mitbrachte, wobei wir von Glück reden können, dass er sich mit dem Dönersäbel beim hilflosen Herumfuchteln nicht auch noch selbst verletzt hat. Kurz darauf scheitert der deutsche Bundeskanzler vor laufender Kamera am Eindrehen einer Schraube. Dazwischen plappert sich die deutsche Außenministerin täglich in ihr außenpolitisches Nirvana. Weiterlesen auf nius.de

