Der illegitime Staat

Verfassungswidrige Wahlen, befangene Verfassungsrichter und Steuergelder, die in unvorstellbarer Höhe in alle Welt abfließen. Dazu die am Boden liegende Infrastruktur und eine Altersarmut, die so gar nicht in die Erzählung vom „reichen Deutschland“ passen mag.

In den höchsten Ämtern finden sich die korrupten, opportunistischen, heuchlerischen, überforderten und zynischen Subjekte des Landes. Und wenn die Bürger diesen Wahnsinn ansprechen, oder einfach nur auf ihren Rechten beharren, dann tritt schwer bewaffnete Polizei im Morgengrauen die Tür ein. Deutschland hat ein Problem. Jens Zimmer/InfraRot-Sicht ins Dunkel

Politikstube: Dieser Kommentar bringt alles voll auf den Punkt.

4.5 4 Bewertungen Artikel Bewertung