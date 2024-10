Carsten: Sahra Wagenknecht, steht wie ein getroffener Hund in der Ecke und bellt! Sie greift Björn Höcke in Ihrem neuen Video an, um an Ihrer verbreiteten Unwahrheit festzuhalten. Sie verhält sich jetzt für jeden sichtbar, wie die Altparteien mit denen sie koalieren möchte. Dann wären da noch ein paar Fragen an die Scheinopposition, die CDU.

