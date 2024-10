Nach Baden-Württemberg und Hessen legt die AfD nun laut einer Insa-Umfrage auch in Bayern auf 18 Prozent zu. Es ist das mit Abstand beste Ergebnis, das für die Alternative jemals im Freistaat gemessen wurde. Im Süden Deutschlands ist die Partei damit so stark wie nirgendwo anders in den westdeutschen Bundesländern.

Auch die CSU gewinnt. Düster sieht es für die SPD aus. Die Grünen verlieren massiv, FDP und Linke sind nicht mehr meßbar. Weiterlesen auf Junge Freiheit.de

5 1 Bewertung Artikel Bewertung