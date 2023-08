Sächsische Schweiz: Vier Shisha-Raucher sollen Mega-Waldbrand entfacht haben

Shisha-Raucher lösten den verheerenden Waldbrand an der berühmten Bastei in der Sächsischen Schweiz aus. Dessen ist sich zumindest die Staatsanwaltschaft Dresden sicher und erhob jetzt, knapp 13 Monate nach dem Großfeuer, Anklage gegen vier Iraker (25, 25, 26, 26).

Rückblick: Vier Männer sitzen am 17. Juli 2022 in sengender Hitze auf einer Plattform an der Bastei. Sie rauchen Shisha, ignorieren Trockenheit und Waldbrandgefahr. Wenige Stunden später steht die Bastei in Flammen. Das Foto, welches BILD-Reporter Thomas Fischer (41) von der bizarren Szene schoss, landete bei der Kripo. Weiterlesen auf Bild.de

