Die Vorsitzende der Grünen, Ricarda Lang, hat sich nach dem jüngsten Vorfall im Görlitzer Park im ARD-Sommerinterview zur dortigen Situation geäußert. Auf die Frage, ob sie sich traue, nachts alleine durch die Grünanlage in Berlin-Kreuzberg zu laufen, antwortete die 29-Jährige in einer Schnellfragerunde am Ende des Interviews: „Im Moment nicht, nein“. Quelle: Welt.de

