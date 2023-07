Berlin: Gruppen-Vergewaltigung im Görlitzer Park

Die Polizei ermittelt noch immer gegen vier Verdächtige (14–19) in Zusammenhang mit schweren sexuellen Übergriffen am Schlachtensee. Wie die B.Z. erfuhr, ist das nicht der einzige Vorfall in diesem Sommer: Auch im Görlitzer Park kam es zu einer Gruppen-Vergewaltigung.

Der Fall in Kreuzberg ist ebenfalls im Juni passiert. In den frühen Morgenstunden wurde ein Pärchen von einer Gruppe Dealer zunächst überfallen und ausgeraubt. Der Mann musste danach die Vergewaltigung seiner Freundin mitansehen. Weiterlesen auf bz-berlin.de

