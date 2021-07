Merkels „Wir schaffen das“ – Drogen, Einbrüche, Clan-Sumpf: Zuwanderer verstärkt in Organisierter Kriminalität aktiv

Die organisierte Kriminalität fühlt sich in Deutschland pudelwohl und expandiert aufgrund der unkontrollierten Zuwanderung, eine falsche Toleranz, die Angst vor dem Vorwurf der Ausländerfeindlichkeit, eine weichgespülte Justiz und versagende Politik schaffen den Nährboden für die kriminellen Netzwerke.

Jetzt schlägt das BKA Alarm, die Anzahl der durch Zuwanderer dominierten OK-Gruppierungen ist in 2020 gestiegen, an der Spitze stehen Albaner, Libanesen und Türken, aber auch Syrer und Kosovaren sind als Akteure auf den kriminellen Märkten vertreten.

[…] In ihrem gerade veröffentlichten Bundeslagebild „Kriminalität im Kontext von Zuwanderung“ für 2020 widmen sie dem Thema OK ein ganzes Kapitel. Zentrale Aussage: Zuwanderer insbesondere aus Albanien, Libanon und der Türkei machen sich zunehmend in der Unterwelt der Organisierten Kriminalität breit.

[…] Mehr auf Focus Online (Artikel im Arch iv ) Der Analyse zufolge wurden im vergangenen Jahr bundesweit rund 600 Verfahren gegen OK-Gruppierungen geführt. Dabei stieg die Zahl der tatverdächtigen Zuwanderer in diesem Bereich „deutlich“ – von 505 im Jahr 2019 auf nunmehr 890. Das ist ein Anstieg um 76 Prozent.Mehr auf Focus Online (Artikel im



In dem Bericht fehlt u.a. die Supreme Eiye Confraternity“ oder „Black Axe“ werden zu einem Aufwuchs der „äußerst brutal agierenden nigerianischen Strukturen“ der organisierten Kriminalität führen. Über diesen Status „wird zur organisierten Kriminalität führen“ sind wir wohl längst hinaus.



Aber auch die tschetschenischen Banden breiten sich aus und drängen in die Unterwelt, noch vorwiegend im Osten Deutschlands, wie in In dem Bericht fehlt u.a. die nigerianische Mafia , die sich in Europa auf dem Vormarsch befindet und ihre organisierte Kriminalität bis nach Deutschland ausbreitet. Bereits im Jahr 2019 warnte der BND vor dieser Entwicklung durch den starken Zuzug von nigerianischen „Asylbewerbern“, Gruppierungen wie die „“ oder „“ werden zu einem Aufwuchs der „äußerst brutal agierenden nigerianischen Strukturen“ der organisierten Kriminalität führen. Über diesen Status „wird zur organisierten Kriminalität führen“ sind wir wohl längst hinaus.Aber auch die tschetschenischen Banden breiten sich aus und drängen in die Unterwelt, noch vorwiegend im Osten Deutschlands, wie in Berlin oder Brandenburg , aber die Expansion dürfte nur eine Frage der Zeit sein, mit der brutalen Herangehensweise bei den kriminellen Geschäften.

