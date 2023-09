„Illegale Eindringlinge“ – Israels Regierung will Eritreer abschieben

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu hat sich für die Abschiebung gewalttätiger Einwanderer ausgesprochen. Er kündigte an, „ein spezielles Ministerteam einzuberufen, das morgen zusammentreten wird, um Maßnahmen gegen illegale Eindringlinge zu prüfen“, schrieb sein Ministerium auf der Kurznachrichtenplattform X (vormals Twitter).

Mit Blick auf Randale beim Eritrea-Festival in Tel Aviv am vergangenen Samstag forderte er bei dem eigens dafür einberufenen Ministerausschuß am Folgetag „starke Schritte gegen die Randalierer, einschließlich einer sofortigen Ausweisung".

