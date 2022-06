Donbass: Faina (13) aus Lugansk im Gespräch mit Alina Lipp

Faina aus Lugansk im Gespräch mit Alina Lipp. Wie die 13-Jährige vom Asow-Bataillon bedroht wurde. Was sie von den deutschen Medien hält. Über ihr Leben unter Beschuss und die Bücher, die sie darüber schreibt.

Faina wurde in Deutschland dadurch bekannt, dass sie der 12-jährigen Ella aus Hamburg einen aufklärenden Brief schrieb, die in der Tagesschau Putin als Kindermörder verurteilt hatte.

