In der Ausgabe der Tagesthemen vom 5.4.2022 kam die Meinung/ der Kommentar von der 12-Jährigen Ella, sie ist Jurymitglied des KIKA-Awards.

Zu KIKA muss man nicht mehr viel sagen, daher kann die 12-Jährige durch die Indoktrination nicht wissen, dass seit acht Jahren das Kiewer Regime den Donbas beschießen lässt und über 13.000 Menschen (offiziell) getötet wurden, darunter viele Kinder, natürlich kann sie auch nicht wissen, dass die in der Ukraine lebenden Russischstämmigen und Russischsprechenden unterdrückt werden und damit auch Kinder. Hat die Ukraine der Kinderrechtskonvention zugestimmt? Hat Ella schon mal von der Allee der Engel (Denkmal der getöteten Kinder) im Donbas gehört?

Die Kinderrechte sind automatisch in den Menschrechten enthalten und damit auch im Grundgesetz verankert. Was die 12-Jährige noch nicht wissen kann, dass mit den gesonderten Eintrag „Kinderrechte“ im Grundgesetz der Staat sich noch mehr Zugriff auf die Kinder sichern will und damit die Eltern übergehen kann.

An Gesetze muss man sich halten? Aber nur dann, wenn es der Obrigkeit passt.

