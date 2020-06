17. Juni 1953: Gedenken an Opfer des SED-Regimes!

Am 17. Juni 1953 demonstrierten Hunderttausende gegen überzogene Arbeitsauflagen, gegen die Absperrung zum Westen und für freie Wahlen. Wir gedenken heute diesem historischen Datum. Der Bildungspolitische Sprecher der AfD-Fraktion, Dr. Götz Frömming erklärt: „Ehren wir den 17. Juni 1953, erinnern wir an ihn, machen wir ihn wieder zu einem wichtigen Thema im Schulunterricht, damit dieser positive Teil unserer gemeinsamen deutschen Geschichte nicht in Vergessenheit gerät!“

