„150 Minderjährige schwer traumatisiert“ – „Sea-Eye 4“ mit 415 Einreisewilligen auf dem Weg nach Palermo

Nachdem die Behörden in Malta die Zuweisung eines „sicheren Hafens“ abgelehnt haben, nimmt die „Sea-Eye 4“ nun Kurs auf Palermo, um die 415 aufgesammelten Passagiere auszuschiffen. Der Bürgermeister von Palermo hatte sich gestern bereit erklärt, die Migranten aufzunehmen.

Um die Aufnahme der Einreisewilligen im Namen der „erzwungenen“ Humanität zu erpressen, wurde die erfolgreiche Strategie der Mitleidstour eingesetzt. Bei diesem Appell mit Tränendrüseneffekt zerreißt es einen fast beim Lesen: 150 Minderjährige auf der „Sea-Eye 4“ warten auf eine Antwort der EU-Staaten, sie zeigen deutliche Symptome schwerer Traumatisierung, sie brauchen dringend einen sicheren Hafen. 415 Schutzsuchende an Bord, gebt diesen Menschen jetzt Sicherheit, sie haben ein Recht darauf.

Was sagt Italien zum Hickhack um die „Sea-Eye 4“?

Das unter deutscher Flagge fahrende Schiff ist mit mehr als 400 Menschen an Bord unterwegs, nachdem es in den letzten Stunden sechs Umladungen im Mittelmeer vorgenommen hat. Keine der Bergungen wurde in der italienischen Sar-Zone durchgeführt, aber das deutsche NGO-Schiff fordert nun, dass die Küstenwache die Koordination übernimmt. Gestern hatte Nicola Molteni Deutschland deutlich an seine Verantwortung als Flaggenstaat von Sea Eye 4 erinnert, ohne eine Zusage des deutschen Staates zu erhalten. Nach der Ablehnung Maltas und der Entscheidung, Kurs auf Italien zu nehmen, rief Matteo Salvini über soziale Medien zur Verteidigung der Grenzen auf.

Statt in Richtung Deutschland zu fahren, wie gestern vom Staatssekretär für Inneres der italienischen Regierung gefordert, segelte die Sea Eye in Richtung unseres Landes und befindet sich nun weniger als 20 Seemeilen von den Hoheitsgewässern entfernt, nahe der sizilianischen Küste. „Keine italienische Verantwortung bei der Koordinierung der Ereignisse, die in der Sar-Zone anderer Länder stattgefunden haben. Wir erwarten, dass die Aufnahme von Migranten und die Ausschiffung von einem deutschen Schiff, von einer deutschen NGO, in Deutschland stattfindet, im Einklang mit dem Geist der europäischen Solidarität und des Teilens“, donnerte Nicola Molteni gestern.

Mit der Arroganz, die die NGOs schon immer auszeichnete, hat das Schiff dennoch beschlossen, Richtung Italien zu fahren, um die Ausschiffung von mehr als 400 Migranten zu erzwingen. „Lassen Sie mich verstehen. Ein deutsches Schiff sammelt 400 illegale Einwanderer in libyschen und maltesischen Gewässern ein, Malta verweigert die Zuweisung eines Hafens und sie fahren Richtung Italien. Die Grenzen zu verteidigen ist kein Verbrechen, sondern eine Pflicht“, schrieb Matteo Salvini nach der Behauptung der italienischen Koordination durch Sea Eye 4. Quelle: ilgiornale.it

