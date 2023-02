Zwei Fallberichte zeigen, wie 5G-Türme die Menschen krank machen

Ein neuer Fallbericht zeigt, dass zwei zuvor gesunde Männer kurz nach der Installation eines 5G-Mobilfunkmastes auf dem Dach ihres Büros rasch typische Symptome des „Mikrowellensyndroms“ entwickelten.

Laut dem Bericht, der am 4. Februar in den Annals of Clinical Case Reports veröffentlicht wurde, litten die Männer unter Kopfschmerzen, Gelenkschmerzen, Tinnitus, abnormaler Müdigkeit, Schlafstörungen, Hautbrennen, Angstzuständen und Konzentrationsschwierigkeiten.

Die Befunde decken sich mit den Ergebnissen eines ähnlichen Fallberichts, der im vergangenen Monat in derselben Zeitschrift veröffentlicht wurde – und der zuvor in der schwedischen Zeitschrift Medicinsk Access erschienen war – und aus dem hervorgeht, dass ein zuvor gesunder Mann und eine gesunde Frau ähnliche Symptome des Mikrowellensyndroms entwickelten, kurz nachdem ein 5G-Mast auf dem Dach ihrer Wohnung installiert worden war.

Der Hauptautor der Fallberichte, Dr. Lennart Hardell – ein weltweit führender Wissenschaftler auf dem Gebiet der Krebsrisiken durch Strahlung – sagte, die beiden Berichte seien „bahnbrechend“, weil sie als „erste Warnung vor einer Gesundheitsgefahr“ dienten.

Hardell sagte gegenüber The Defender, dass die beiden Fallstudien wahrscheinlich nur „die Spitze des Eisbergs“ sind, wenn es um die Auswirkungen von 5G auf die Gesundheit der Menschen geht.

Da die gesundheitlichen Auswirkungen von 5G nicht erforscht sind, wissen wir nicht, wie viele Menschen durch 5G krank werden, so Hardell.

Weiterlesen auf uncutnews.ch

2 1 Bewertung Artikel Bewertung