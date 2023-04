ZDF-Moderator fragt Bub auf der Straße: “Bist du sicher, dass du ein Junge bist?”

Er sei ja mit Penis geboren worden, erörtert der “Psychologe” bei “Terra Xplore” zu Beginn der Sendung mit dem Titel “Sex, Gender – Wer bestimmt mein Geschlecht?“. Aber ob er auch ein Mann sei? Wenn er ehrlich in sich hineinfühle, dann fühle er sich schon als einer, philosophiert er – ganz so, als habe die Welt darauf gewartet, seinen persönlichen Geschlechtsfindungsprozess zu verfolgen. Die Message ist klar: Geschlecht ist nichts anderes als ein Gefühl. Und jeder möge doch bitte in sich hineinfühlen und hinterfragen, ob er sich selbst wirklich als Mann oder Frau wahrnimmt. Auch vorbeilaufende Passanten und Kinder.

So auch ein junger Bub, der auf der Straße angesprochen wird. Der kleine Fritz erklärt auf Nachfrage, er sei ein Junge. Das kann man so natürlich nicht stehen lassen: “Bist du sicher?”, hakt der Psychologe nach. Fritz schweigt, dann folgt ein Schnitt.

