Wuppertal: Polizeigewalt gegen blinden Behinderten

So langsam ist unser Verständnis für die Arbeit der Polizei auf einem Tiefpunkt angelangt. Bei gewaltsamen Demos von Antifa-Terroristen und kriminellen Clans werden die Samthandschuhe ausgepackt, aber hier einen blinden Behinderten so zu behandeln, schlägt dem Fass den Boden aus. Was war sein schreckliches Vergehen? Ohne Maske zur Demo? Aufnahme vom 19.09.2020