Wirtschaftsministerium fördert Aufbau eines Sozialkreditsystems light für gute Klimataten mit Millionensumme

Das Sozialkreditsystem in China ist eine dystopische Praxis. Der Staat belohnt seine Bürger für „gutes Verhalten“ und bestraft sie bei Abweichungen – die Regimetreue wird in Echtzeit digital in einem Punktestand ausgedrückt. Wenn man abweicht, gibt es sofort Konsequenzen – etwa kann einem direkt die Möglichkeit zum Bezahlen gesperrt werden.

Ausgerechnet in Deutschland arbeitet man jetzt an einem Projekt, das zwar ganz andere Ideen nach außen stellt, aber von der Grundkonzeption erschreckende Ähnlichkeit mit einem Sozialkreditsystem aufweist. Mittlerweile gibt es in ausgewählten Orten Deutschlands ein Belohnungssystem, das Bürger für bestimmte Klimataten belohnt. Weiterlesen auf Apollo News.net

