Der Landkreis, dessen Bürger sich bei der letzten Bundestagswahl der SPD mit 29,9% zugewandt haben, die Genossen erreichte hier die höchste Zahl an Zweitstimmen- stockt die Zahl der Plätze für die Faeser-Gäste in der dortigen Gemeinschaftsunterkunft in Burg Stargard nun deutlich auf. Konkret von 1580 Personen auf 2150.

Massiv betroffen von der politisch geförderten, kulturfremden Massenmigration: Die Siedlung Kreuzbruchhof. Sie zählt gegenwärtig rund 50 Einwohner. Aktuell werden im umgewidmeten Hotel 80 Plätze für die Neubürger vorgehalten. Laut dem Genossen Sozialdezernent Michael Löffler sollen nun weitere 180 Plätze hinzukommen, sodass in der Einrichtung dann 260, mehrheitlich kräftige, junge, muslimische Männer beherbergen wird.

