„Wie beim Africa-Cup“: Mainz 05-Fan kündigt Mitgliedschaft – Verein stellt Ex-Mitglied an den Pranger

In der heutigen Zeit der Denk- und Sprechverbote müssen Worte mit Bedacht gewählt werden, ansonsten lauert die Gefahr, dass die Rassismus-Keule zum Einsatz kommt. Wer seine eigene Meinung mündlich herausposaunt oder noch schlimmer, diese schriftlich verfasst, die nicht der politischen Korrektheit entspricht, demjenigen wird sofort Rassismus unterstellt und womöglich seine Aussage öffentlich an den Pranger gestellt, so erging es einem Mainz 05-Fan-Mitglied, der seinen Standpunkt in seinem Kündigungsschreiben freien Lauf ließ.

Dieses Kündigungsschreiben sorgte bei den Verantwortlichen des Fußballvereins für reichlich Empörung, deshalb wurden die „rassistischen“ Auszüge veröffentlicht:

[…] „Ich kann mich mit diesem Verein (Profifußball) schon seit Monaten nicht mehr identifizieren! Mittlerweile bekomme ich den Eindruck vermittelt, dass ich beim Africa-Cup bin anstatt in der deutschen Bundesliga.“ (….) „Wenn seit Wochen in der Startformation neun (!!!) dunkelhäutige Spieler auflaufen und deutschen Talenten kaum noch eine Chance gegeben wird, dann ist das nicht mehr mein über die Jahre liebgewonnener Verein.“ […] Mehr auf Bild.de



Die Reaktion des Vereins findet viel Zustimmung, wie anhand der Kommentare auf Twitter nachzulesen ist.