WHO will Tuberkulose bis 2030 ausrotten: Mit Gen-Spritzen von Bill Gates

Die WHO will bis 2030 die Tuberkulose (TB) ausrotten. Zentrales Instrument dafür sind Impfungen, die künftig wie das Covid-19-Material gentechnologisch hergestellt werden. Bei den Gesprächen am Donnerstag in Genf, sprach WHO-Chef Tedros Adhanom Gebreyesus von einer „beschämenden Lage“, weil es TB noch immer gebe. Man solle doch bitteschön von der Corona-Pandemie lernen. Die zeigte, wie rasch ein Impfstoff entwickelt und produziert werden könne. Aktuell sei ein neuer Impfstoff in der Pipeline, sagte er. Der wird von Bill Gates mit Millionen US-Dollar finanziert. Das erwähnte Tedros nicht.

Der bisher eingesetzte BCG-Impfstoff wurde Anfang des letzten Jahrhunderts entwickelt und ist heute umstritten. Er wurde nie in modernen Studien untersucht – aber trotzdem weltweit verimpft.

Weiterlesen auf AUF1.info

1.4 9 Bewertungen Artikel Bewertung