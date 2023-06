WHO und EU starten digitalen Welt-Impfpass

Die von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und EU angestrebte Gesundheitsdiktatur wird sehr konkret. Jetzt wird der Sack endgültig zugemacht: Am Montag kündigten die beiden Organisationen den Beginn einer „bahnbrechenden digitalen Gesundheitspartnerschaft“ an. Die WHO übernimmt ab sofort das EU-System der digitalen COVID-19-Zertifizierung. Dies, um ein System zum globalen Management der Mobilität zu erleichtern und Bürger überall auf der Welt vor aktuellen und zukünftigen Gesundheitsbedrohungen zu schützen.

Die WHO kann künftig eine Pandemie ausrufen und die Reisefreiheit der Menschen an eine „Impfung“ knüpfen. Wer das verweigert, kann sein Land nicht mehr verlassen.

