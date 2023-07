Die WHO will mit ihrem Programm „One Health“, zu Deutsch „Eine Gesundheit“, nun die Ernährungssysteme der Welt kontrollieren – und mit medizinischen Daten und denen von Krankenversicherungen verknüpfen.

Geplant sind Lebensmittel-Marken, sogenannte „Tokens“, maßgeschneiderte Mahlzeiten und verpflichtende Nahrungs-Programme.

Diese schreiben vor, was Menschen zu essen haben – und beinhalten entsprechende Strafen – ein Sozialkredit-System wie in China also.

