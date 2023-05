WHO-Angriff auf Gesundheitssysteme: Gratis-Versicherung für Migranten

Geht es nach der UNO-Sonderorganisation WHO, sollen bis 2030 alle Menschen auf der Welt „Anspruch auf Gesundheitsversorgung“ haben. Das nennt sich „Universal Health Coverage“ (UHC), entspricht also einer global gültigen Krankenversicherung. Auch für Flüchtlinge und „Migranten“, sprich Asylforderer. Die Gesundheitssysteme müssen neu ausgerichtet werden. Flüchtlinge und Migranten hätten demnach einen Anspruch auf volle Gesundheitsversorgung.

In einer am Freitag in Genf verabschiedeten Resolution der WHO-Mitglieder sollen diese Personengruppen „auf ihrer Reise und im Aufnahmeland“ ein Recht auf Gesundheitsversorgung haben. Dies nach höchsten Standards und ohne sie finanziell zu belasten. Die Gastländer müssen zudem ihre Systeme an kulturelle, religiöse und sprachliche Bedürfnisse anpassen.

Mit diesen Plänen will die Weltgesundheitsorganisation (WHO) Migranten bzw. Asylforderer sofort mit den im Gastland lebenden Menschen gleichstellen.

