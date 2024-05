„Wer die AfD aus Überzeugung wählt, kann nicht in der Diakonie arbeiten“

Wenn es nach Rüdiger Schuch geht, dann dürfen in der Pflege in Deutschland künftig nur noch Menschen mit der richtigen politischen Gesinnung bzw. Haltung arbeiten. Ganz so, als gäbe es den Fachkräftemangel und die daraus resultierenden mitunter dramatischen Folgen nicht.

Nach Ansicht des Diakonie-Präsidenten passen eine Mitarbeit in der Diakonie und ein Votum aus Überzeugung für die AfD bei demokratischen Wahlen nicht zusammen. „Diese Leute“, so Schuch gegenüber den Zeitungen der Funke Mediengruppe, „können sich im Grunde auch nicht mehr zur Kirche zählen, denn das menschenfeindliche Bild der AfD widerspricht dem christlichen Menschenbild.“ Weiterlesen auf Reitschuster.de

