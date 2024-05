Wer CDU wählt, wählt unter Umständen die Linkspartei

Wenn es um den Machterhalt oder die Möglichkeit geht, zu regieren, sind alle Mittel recht. Zwar ist dies in Deutschland derzeit nicht so einfach, denn von linker Seite wurden Brandmauern errichtet, an die sich gefälligst alle anderen Parteien auch zu halten haben. Allerdings kann sich dies schnell ändern, wie eine Äußerung des schleswig-holsteinischen CDU-Ministerpräsidenten Daniel Günther. Denn der findet die Linkspartei plötzlich ganz toll. Auch wenn er gleich ein bißchen zurückrudert.

Die Union als Steigbügelhalter und Mehrheitsbeschaffer für linke Politik: Diese bittere Wahrheit wollen sich vor allem die Wählerschichten der Generation 65 plus nicht eingestehen. Weiterlesen auf Der Status.at

