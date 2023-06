Wenn Olaf Scholz mal einen Witz macht

Die Rede von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) auf dem Evangelischen Kirchentag in Nürnberg hat für scharfe Kritik bei SPD, CDU, Grünen und Linken gesorgt. Es geht um eine Passage zur Asylrechtsreform der EU.

Deutschland sei zwar, so Scholz, ein Land ohne EU-Außengrenze, nehme aber trotzdem die meisten Asylantragsteller auf. Diese seien zuvor nicht in anderen EU-Ländern registriert worden: „Ich habe schon den Witz gemacht beim Europäischen Rat: Deutschland muß einen großen Strand am Mittelmeer haben. Denn tatsächlich kommen mehr Flüchtlinge, die über das Mittelmeer nach Europa kommen, in Deutschland an als in den Mittelmeer-Anrainer-Ländern im einzelnen.“

Weiterlesen auf Junge Freiheit.de

3 2 Bewertungen Artikel Bewertung