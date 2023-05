Weniger geheizt: In Berlin verschimmeln die Wohnungen

Du musst deine Wohnung heizen. Außerdem musst du ausreichend lüften. Das weiß eigentlich jedes Kind. Generationen von Müttern, Vätern und Großeltern haben dieses Wissen weitergereicht. Doch bis zu Robert Habeck (Grüne) und seinem Wirtschaftsministerium scheint es nicht vorgedrungen zu sein. Die haben im Herbst Steuermillionen ausgegeben, um für das Sparen an der Heizwärme zu werben. Offensichtlich mit Erfolg. Also mit Erfolg im Sinne Robert Habecks: Schimmel breitet sich in Berliner Wohnungen aus.

Die Zahl der gemeldeten Schimmelfälle habe in der laufenden Heizperiode um 57 Prozent zugenommen.

