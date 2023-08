Weil es lukrativer ist: Kreuzfahrtschiff wird Flüchtlingsheim

Das Charter-Unternehmen Hansa Touristik hat den Betrieb des Kreuzfahrtschiffes MS „Ocean Majesty“ eingestellt, um ein Flüchtlingsheim daraus zu machen. Die meisten Verträge der insgesamt 220 Besatzungsmitglieder seien bereits gekündigt worden, wie die Bild am Dienstag berichtete.

Die Kündigung soll die Mitarbeiter noch während einer Fahrt von Grönland nach Shetland erreicht haben. Nun liege die „Ocean Majesty" in Hamburg vor Anker. Seine neue Verwendung als Asylbewerberheim werde das Schiff dann in Amsterdam antreten. Dort lasse sich laut der Bild mehr Geld verdienen als in der Tourismusbranche. Die „Ocean Majesty" verfügt über einen Swimmingpool, eine Bibliothek, eine Sauna und ein Fitneßstudio.

