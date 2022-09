WEF-Berater Yuval Harari: Gebt eure Souveränität ab oder…

Der Handlanger des Weltwirtschaftsforums, Yuval Noah Harari, warnte die Menschheit am Freitag, dass ihr die Ausrottung droht, wenn sie sich weigert, ihre Souveränität an die Elite abzugeben.

In seiner Rede auf dem Warwick Economics Summit 2022 wiederholte Harari zunächst die üblichen linksradikalen Argumente zum Klimawandel und forderte die Nationen der Welt auf, jährlich 2 Prozent ihres BIP zusätzlich zu zahlen, um eine „Klimakatastrophe“ zu verhindern.

Infowars.com berichtet: Ein Kritikpunkt, den Harari anbrachte, war, dass Politiker in Kriegszeiten häufig große Mengen des Geldes ihrer Länder für das Militär ausgeben und argumentieren, dass sie das Gleiche tun könnten, um den Klimawandel zu bekämpfen.

Im weiteren Verlauf des Gipfels warb Harari für die Idee, dass die Menschen nicht auf ferne Inseln reisen müssen, um glücklich zu sein, und dass sie kein Geld für umweltschädliche Schönheitsprodukte ausgeben müssen, um sich gut zu fühlen.

Organisationen wie das WEF und die WHO werden die angebliche Ablösung Amerikas als Weltführer unter Joe Bidens „Führung“ ausnutzen, um den Planeten in eine globale technokratische und medizinische Diktatur zu treiben, so Harari.

Politikstube: In einem Interview äußerte sich Harari: „Wenn uns das gelingt, werden wir über den Gott der Bibel hinaus sein“

