Wangen nach Messer-Angriff in Angst: „Erwachsene trauen sich abends nicht mehr auf die Straße“

Nach einem grausamen Messer-Attentat auf ein Kleinkind in Wangen, einer Kleinstadt im Allgäu, versammeln sich die Bürger zu einer Mahnwache. Ein Mann mit syrischen Wurzeln hatte am in einem Discounter ein vierjähriges Mädchen unvermittelt mit einem Messer angegriffen. Täter und Opfer kannten sich nicht. Die Wangener sind bestürzt, dass diese grausame Gewalttat sich in ihrem Heimatort zugetragen hat. Viele machen sich Sorgen um die Zukunft ihrer Kinder, andere kritisieren die Einwanderungspolitik der Regierung. NIUS war vor Ort und hat mit den Menschen gesprochen.

