Vogelgrippe als neue „Plandemie“? Dr. McCullough warnt vor Nahrungsmittelknappheit

Was wird die von der WHO propagierte neue P(l)andemie unter dem Codenamen „Disease X“ auslösen? Kritische Beobachter sehen Grund zur Annahme, dass es sich um die Vogelgrippe handeln könnte: Dr. Peter McCullough, jener kritische Mediziner, der in den Corona-Jahren wichtige Aufklärungsarbeit leistete, verweist auf Warnungen von Behörden und der WHO, riskante Forschungen und die potenziell verheerenden Konsequenzen einer Vogelgrippen-Panik für die Nahrungsmittelsicherheit.

Am 18. April publizierten die Vereinten Nationen auf ihrer Website eine Warnung: Pandemieexperten würden Bedenken wegen einer Übertragung der Vogelgrippe auf Menschen äußern. Hintergrund sind dokumentierte Ausbrüche von H5N1 unter Milchkühen in den Vereinigten Staaten. Weiterlesen auf Report24.news

0 0 Bewertungen Artikel Bewertung