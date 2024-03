„Vielfalt macht uns stark“ – So klingen Durchhalteparolen

Die Zuwanderung in die Sozialsysteme geht ungebremst weiter und Kritik daran wird vom „Kampf gegen rechts“ und der „Verteidigung der Vielfalt“ übertönt. Doch was sagen nüchterne Berechnungen der Kosten dieser Migrationspolitik?

In der unter Leitung des Rentenexperten Prof. Bernd Raffelhüschen durchgeführten deutschen Studie geht es um die fiskalischen Effekte von Migration nach Deutschland. Es steht dabei nicht die Frage im Vordergrund, was uns die ganze Migration der letzten Jahre oder Jahrzehnte – in Heller und Pfennig – unterm Strich gekostet hat und weiter kosten wird. Vielmehr interessiert vorrangig die Frage, welche Auswirkungen die Migration auf die Rentenkassen beziehungsweise auf die vom Staat zugesagten künftigen finanziellen Leistungen hat. Damit geht es auch um die Frage, ob die Migration geeignet ist, die ungünstigen Auswirkungen des demographischen Wandels auf die Sozialkassen zu kompensieren. Weiterlesen auf Achgut.com

