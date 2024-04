Videos von Ausschreitungen: Afghanische Migranten randalieren in Paris

Am vergangenen Wochenende ist es in Paris zu Ausschreitungen gekommen, an denen Hunderte afghanische Migranten beteiligt waren. Dies zeigen derzeit mehrere Videos, die in den Sozialen Medien kursieren. Hintergrund sollen die Selbstmorde dreier junger Afghanen vor mehreren Wochen sein, für die die randalierenden Migranten die französische Regierung verantwortlich machen. Weiterlesen (Videoa ansehen) auf freilich-magazin.com

