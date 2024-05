Alte Windräder müssen abgerissen werden, wenn sie keinen Strom mehr erzeugen. Doch das Land Brandenburg stellte jetzt zwei kaputte Propeller unter Denkmalschutz – einmalig in Deutschland. Die Besitzer sparen so die Abrisskosten.

38 Meter ragen die beiden Windkraftanlagen in Schünow (Teltow-Fläming) in den Himmel. Die 33-Meter-Rotoren stehen seit Jahren still – Generatoren und Gondeln sind defekt. Ersatzteile fehlen. Weiterlesen auf bz-berlin.de

