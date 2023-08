Upahl: Containerdorf für Asylbewerber wächst – Unmut weiter groß

Zu Jahresbeginn geriet das mecklenburgische Dorf Upahl in die Schlagzeilen, als sich die Bewohner vehement gegen den Bau einer Asylbewerber-Unterkunft wehrten. Trotz des Protestes wurden nun die ersten Container aufgestellt. Die Stimmung im Ort ist aufgeheizt.

Mittwoch wurden auf einem umzäunten Gelände am Rande des Gewerbegebietes in Upahl die ersten Container abgeladen. Wenn alle dort aufgereiht und mit dem nötigen Mobiliar ausgestattet sind, können in dem Containerdorf bis zu 250 Menschen untergebracht werden. Nach Angaben von Landrat Tino Schomann (CDU) sollen möglichst Ende September schon die ersten Asylbewerber dort einziehen. Weiterlesen auf Welt.de

