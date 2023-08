Haben Sie schon einmal vom Worldcoin gehört? Wenn nicht, dann sollten Sie unbedingt Acht darauf geben, was die Eliten im Hintergrund vorbereiten, um uns in die nächste Stufe der perfiden Pläne der totalen Kontrolle zu stürzen. Ernst Wolff packt hemmungslos aus, was „die da oben“ schon wieder ausgedacht haben, um Ihnen auch noch das letzte Recht als Mensch zu entziehen.

0 0 Bewertungen Artikel Bewertung