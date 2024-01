Unglaublich: DFB verbietet biologische Fakten zu benennen

„Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat den Bundesligisten Bayer 04 Leverkusen im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines diskriminierenden unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger mit einer Geldstrafe in Höhe von 18.000 Euro belegt.

Zu Details, was der allmächtige Kontrollausschuss den Fans der Werkself zur Last legt, gibt sich der DFB dann aber sehr bedeckt. Nur so viel wird in der oben zitierten Mitteilung noch verraten: „Während des Bundesligaspiels beim SV Werder Bremen am 25. November 2023 zeigten Leverkusener Anhänger ein Banner mit diskriminierendem Inhalt.“ Weiterlesen auf Reitschuster.de

