Ungarisches Video über illegale Gewalt-Migranten schockiert „EU-Justiz-Rat“

Der Staatssekretär des ungarischen Innenministeriums, Bence Rétvári, nahm an der jüngsten Sitzung des „Rates der EU für Justiz und Inneres“ teil. Währenddessen wurde ein Video von permanenten Angriffen, von mit Messern und Schusswaffen bewaffneten illegalen Migranten gegen Polizeibeamte und den Grenzzaun gezeigt.

Bisher war davon, was an der Südgrenze Ungarns geschieht, nicht in den westeuropäischen Zeitungen zu lesen. Und was nicht in den Zeitungen steht, existiert für die Entscheidungsträger nicht. Dennoch, so Bence Rétvári weiter, saßen diejenigen in der Sitzung, die für den Migrationspakt und später für die Krisenverordnung gestimmt haben. Bericht weiterlesen und Videos anschauen auf Unser Mitteleuropa.com

