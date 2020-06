Ungarische Polizei: 300 illegale Migranten versuchten am Wochenende, die Grenze zu überqueren

Der Wochenendbericht der ungarischen Nationalpolizei bestätigte eine kürzlich durchgeführte Analyse, in der vor erneutem Migrationsdruck gewarnt wurde, da die Bewegungsbeschränkungen für das Coronavirus aufgehoben werden. Der Wochenendbericht der ungarischen Nationalpolizei zeigte, dass Polizei und Streitkräfte gegen mehr als 300 Migranten vorgegangen sind, die versucht haben, illegal ins Land einzureisen.

Dem Bericht zufolge hielten Polizei und Streitkräfte 258 ausländische Staatsangehörige auf dem ungarischen Staatsgebiet fest und schickten sie zurück, verhinderten 58 Personen, die versuchten, illegal ins Land einzureisen, nahmen 28 Personen fest, die auf frischer Tat bei der illegalen Einreise ertappt wurden, klagten fünf Personen wegen Menschenschmuggels und zwei wegen Fälschung offizieller Dokumente an.

In einem solchen Fall nahm die Grenzpolizei in den frühen Morgenstunden des Montags eine Gruppe von 12 Personen in Hercegszántó nahe der serbischen Grenze fest. Die Gruppe bestand aus acht Männern, einer Frau und drei Kindern, die alle erklärten, syrische Staatsbürger zu sein, aber weder diese Behauptung noch einen Rechtsanspruch auf Einreise nach Ungarn nachweisen konnten. Sie wurden anschließend nach Serbien zurücktransportiert.

In einem anderen Fall wurden zwei Männer, die behaupteten, syrische Staatsangehörige zu sein, am Grenzübergang Tompa zu Serbien am Fahrgestell eines Lastwagens mit griechischem Nummernschild festgehalten. Ihnen wurde ebenfalls die Einreise verweigert und sie kehrten über die Grenze zurück, nachdem keiner von ihnen Dokumente zum Nachweis ihrer Identität vorlegen konnte.

Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator

Quelle: Voice of Europe