Unfassbar: Kinderlosigkeit als Ideal beim Staats“funk“?

Von Mariana Harder-Kühnel: Im öffentlich-rechtlichen Onlinemedien-Angebot „funk“ (Projektumfang 45 Millionen Euro), das sich vor allem an ein jüngeres Publikum richtet, wurde ein Video mit dem Titel „Kein Bock auf Kinder? So what!?“ produziert, das offen für Frauen-Sterilisation in jungen Jahren wirbt: „Jetzt kann ich ein glückliches Leben führen, weil ich einfach unfruchtbar bin“, verkündet eine der jungen Frauen in dem Clip.

Es ist ein Skandal, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk junge Menschen derart antinatalistisch indoktriniert. Es wird suggeriert, dass Kinder ein Klotz am Bein seien, weil sie der Entfaltung, Karriere und den hedonistischen Bedürfnissen junger Frauen angeblich im Wege stünden. Über das Glück, eine Familie gründen und Mutter sein zu dürfen, wird indes kein Wort verloren.

Stattdessen folgen Klagelieder über die Kosten für Sterilisationen und die angebliche Ausgrenzung von gewollt kinder’freien‘ Frauen. Und natürlich wird in sozialistischer Vollkasko-Mentalität sogleich die Forderung nach Kostenübernahme durch die Allgemeinheit erhoben. Das übliche Spiel: Man erfindet eine Opfergruppe, um ihr durch inszeniertes Lamentieren über angebliche Diskriminierung Aufmerksamkeit und Privilegien zu verschaffen.

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk sollte ausgewogen berichten, anstatt junge Menschen im Sinne einer linkssozialistischen und antinatalistischen Agenda zu indoktrinieren.

Die AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag sagt klar ‚Ja’ zum Leben und ,Nein‘ zu staatlich finanzierter Sterilisation.

Denn Kinder sind kein karrierehemmender Ballast, sondern unsere Zukunft.