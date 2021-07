Trump: Migrationskrise unter Biden schlimmer als je zuvor

Ex-US-Präsident Donald Trump hat am Mittwoch die südliche US-Grenze besucht und eine Rede gehalten. Während dieser griff er seinen Nachfolger, Joe Biden, scharf dafür an, dass dessen Einwanderungspolitik ein Jahrzehnte-hoch an illegalen Grenzübertritten und damit verbundenem Drogen- und Menschenhandel verursacht hat.

„Wir haben die Grenze so gut geschlossen, wie noch nie, und jetzt kommen sie in einem Ausmaß herein, wie man es noch nie gesehen hat, sie strömen einfach herein. […] Alles was Biden hätte tun müssen, ist am Strand zu liegen. Wenn er einfach nichts getan hätte, hätten wir jetzt die stärkste Grenze, die wir je hatten“, so der ehemalige Präsident.

Trump wurde vom Gouverneur des Bundesstaates, Greg Abbott, nach in die süd-texanische Stadt Pharr eingeladen und von einer Handvoll Republikanern aus dem Repräsentantenhaus begleitet, die aus Washington angereist waren, um ihm zur Seite zu stehen.

Trump behauptete, dass Drogen und Menschenhandel „fast gestoppt“ waren, als er im Amt war. Er sagte, „sie sind jetzt auf einem Niveau, das man nie für vorstellbar gehalten habe“.

