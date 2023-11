Trotz 640 Mio. Entwicklungshilfe: Nigeria verweigert Rücknahme von Migranten

In Deutschland leben aktuell über 15.000 ausreisepflichtige Nigerianer. Das Land weigert sich jedoch beharrlich, seine Bürger zurückzunehmen. Den Geldregen aus dem deutschen Steuergeldtopf kassiert Nigeria trotzdem ab.

Aus einer Anfrage der AfD im Februar 2023 wurde ersichtlich, dass die Bundesrepublik allein an Nigeria Entwicklungshilfe in Höhe von 640 Millionen Euro bezahlt. Diese Steuermillionen werden ohne konkrete Bedingungen oder Gegenleistungen an Nigeria verschenkt. Der schwarzafrikanische Staat verweigert nun sogar aktiv die Rücknahme seiner eigenen Staatsbürgern, die in Deutschland ausreisepflichtig sind.

Dazu kommt, dass seit 2015 insgesamt 54.440 Nigerianer nach Deutschland eingereist sind und einen Asylantrag gestellt haben. Davon wurden 38.857 Asylanträge bereits geprüft und abgelehnt. Weiterlesen auf Heimatkurier.at

