Transformation ins Irrenhaus

Das sogenannte „Selbstbestimmungsgesetz“ ist eine Manifestation grüner Ideologie, wie sie reiner kaum vorstellbar ist. Es tarnt Gängelung und Verbote unter einem irreführenden Quatschnamen, ist schluderig zusammengemurkst und nützt nur einer hauchdünnen Minderheit tatsächlich etwas. Der Aufstand des gesunden Menschenverstands ist überfällig.

Die grüngesteuerte Ampel spürt, daß ihre Zeit abläuft, und will auf den letzten Metern mit Höchsttempo noch so viel Schaden wie möglich anrichten und die Transformation Deutschlands in ein wokes Irrenhaus auf die Spitze treiben. Weiterlesen auf Junge Freiheit.de

5 1 Bewertung Artikel Bewertung