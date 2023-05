Todesfalle für Vögel: Niederlande stoppen Windräder

Im Zuge der viel zitierten Energiewende soll künftig unter anderem der Ausbau von Offshore-Windparks in Nord- und Ostsee massiv forciert werden. Zu den größten und gleichzeitig vielleicht am meisten unterschätzten Kollateralschäden zählt dabei der Umstand, dass die Windräder insbesondere für Zugvögel oft zu einem unüberwindbaren Hindernis werden – mit tödlichen Folgen. Deshalb hat die Regierung in Den Haag jetzt reagiert und die zeitweise Abschaltung der Anlagen angeordnet – als weltweit erstes Land, wie es in einer Mitteilung heißt.

Bereits seit mehreren Wochen kehren die Vögel aus ihren Winterquartieren nach Mittel- und Nordeuropa zurück, vor allem im Luftraum über den Küstengebieten herrscht aktuell Hochbetrieb. Am vergangenen Samstag wurden deshalb die beiden Offshore-Windparks Borssele und Egmond aan Zee für jeweils vier Stunden vollständig heruntergefahren. Dabei handelte es sich den Angaben zufolge um eine „internationale Premiere“, wie das Energieministerium verkündete.

Weiterlesen auf Reitschuster.de

0 0 Bewertungen Artikel Bewertung