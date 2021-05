Tim Kellner: Hausdurchsuchungen bei Baerbock, Chebli, WDR, SPAHN…?

Macht man kritisch den Mund auf in diesem Land, wird man ausgestoßen, in irgendwelche Schubladen gesteckt oder im Zweifel in die „rechte Ecke“ gestellt.

„Rechts“ zieht immer und überall. Bei jedem unliebsamen Thema!

Schweigt man nicht und macht zudem nicht wie gewünscht mit, kriegt man Probleme.

Schweigt man nicht und macht nicht wie gewünscht mit und erreicht dabei noch sehr viele Menschen, kriegt man umso größere Probleme.

Warum wurde bisher nicht bei Jens Spahn, Sawsan Chebli, Karl Lauterbach, Markus Söder, dem WDR,… durchsucht? Da ging es doch auch um große Geldmengen, die nicht gemeldet wurden, um Millionenbeträge wegen möglicher Maskendeals und möglicherweise um Lügen, Betrug und Täuschungen.

Bei mir ging es um einen Zettel Papier, den ich gefälscht haben soll. Was für ein Schwachsinn!!!

Natürlich dienen diese völlig peinlichen Hausdurchsuchungen bei mir nur dem einzigen Zweck, mich irgendwie mürbe zu machen. Will man mich damit zum Schweigen bringen oder mich gar beeindrucken?

Hey, ich hab bereits 4 Durchsuchungen inklusive 2 SEK-Festnahmen hinter mir. Unterm Strich ist insgesamt nichts herausgekommen.

Meine Frage ist daher:

Gibt es bei der 5. Hausdurchsuchung dann endlich mal eine Auszeichnung?

So etwas wie die „goldene Durchsuchung“?

Ich denke nämlich, dass das System weiter versuchen wird, mich irgendwie einzuschüchtern.

Aber ich kann Euch jetzt schon garantieren:

Je mehr Druck sie ausüben, je entschlossener in meiner Haltung werde ich.

Je überzeugter werde ich in der Gewissheit, das Richtige zu tun und zu sagen.

All diese Ja-Sager, die schuldbeladen mit gebücktem Rücken durchs Leben gehen und dieser Regierung vertrauen, die uns durchgängig belügt, betrügt und demütigt, können ja gerne weiter so existieren. Ich werde weiterhin meinen Mund aufmachen.

Warum?

Weil ich dieses Land liebe!

Weil ich es meinem Vater, meinem Großvater, meiner Nichte und meinem Neffen schulde.

Weil es mein Charakter und meine Natur sind und weil es immer für mich heißen wird:

Deutschland zuerst!

Tim K.

