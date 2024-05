TE: Verschwindet Deutschland und wird zum Kalifat?

Die Geburtenzahl der Ursprungsbebölkerung sinkt unaufhörlich. Rund sechs Millionen Einwanderer seit Merkels bedingungsloser Grenzöffnung übernehmen die freiwerdenden Plätze in Kindergärten, Schulen und Gesellschaft – mit dem Geburtsverhalten, das grüne Feuilletonistinnen an ihre deutschen Leserinnen gerichtet gerne als klimaschädigend unter die Nasen reiben, aber ansonsten als Folklore edler Wilder hochhalten, in das tunlichst nicht hineinzureden ist. Gelingt es der Politik endlich, sich ein neues Volk zu schaffen, eine Melange aus sedierten weißen Rentnern in Pflegeheimen, Lehrern aus Syrien, Arbeitskräften aus Nigeria und Krankenschwestern aus Somalia, Polizisten aus Äthiopien und Afghanistan? Ist Deutschland der neue globale Schmelztiegel, weiße Haut bald Minderheitenmerkmal und blondes Haar das Signal der Bereitschaft, einfach im Abendrot der Geschichte verschwinden zu wollen? Weiterlesen auf Tichys Einblick.de

5 1 Bewertung Artikel Bewertung