TE: Ausweiskontrollen im Inneren hui, an den Landesgrenzen pfui

Deutschlands Grenzen darf jeder überschreiten, der „Asyl“ oder Ähnliches von sich gibt. Geht er in Berlin in ein Schwimmbad, muss er sich allerdings ausweisen – ob Eingedeutschter oder Nicht-Deutscher oder eben auch Deutscher. Kann er das nicht, weil er keinen Ausweis hat oder wiederholt unangenehm aufgefallen ist, muss er draußen bleiben.

Was war geschehen – nicht nur 2023, sondern bereits 2022, 2021, 2020, 2019 … Und zwar nicht nur in Berlin, wo Bäder (etwa das Columbiabad) gar vorübergehend geschlossen wurden, sondern auch in: Essen, Düsseldorf, Mannheim, Zeven, Schweich, Asperg, Blumenthal und so weiter und so fort. Man suche nur unter Google nach „Randale Schwimmbad wo?“ Zoff, Rangeleien, Belästigungen von Mädchen und Frauen, Schlägereien bis hin zu Messerattacken, Missachtung der Anweisungen von Bademeistern usw. Siehe Bademeister-Chef: „Haben Kuscheljustiz“. Weiterlesen auf Tichys Einblick.de

