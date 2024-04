Tagesschau erklärt gestiegene Ausländerkriminalität mit „Touristen und Arbeitspendlern“

Wie fast alle Medien berichtete auch die Tagesschau am Dienstag über die dramatisch gestiegene Ausländerkriminalität in Deutschland. Fast die Hälfte aller Tatverdächtigen haben inzwischen keinen deutschen Pass – das zeigen die aktuellen Zahlen der Polizeilichen Kriminialstatistik (PKS), die gestern von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) vorgestelt wurden.

Die Tagesschau konnte sich einen völlig absurden Relativierungsversuch jedoch nicht verkneifen. Im Beitrag der 20-Uhr-Sendung zur PKS sagte die Sprecherin aus dem Off am Dienstababend todernst: „Und eine weitere Zahl in der Statistik lässt aufhorchen: die der nicht-deutschen Tatverdächtigen – zu denen auch Touristen oder Arbeitspendler zählen.“ Weiterlesen auf nius.de

0 0 Bewertungen Artikel Bewertung